YouTubeチャンネル「トラヤマ(虎山)torayama プロ野球愛好家 棒球愛好者」が「【因縁の相手】2年連続で3タテされた楽天を完膚なきまでにボコボコにして大歓喜する甲子園の4万人の阪神ファン！高橋遥人開幕7連勝！防御率0.90！2026年6月5日」と題した動画を公開しました。動画では、トラヤマさんが因縁の楽天戦を甲子園球場で観戦し、熱気あふれる現地の様子や観戦グルメを楽しむ姿を伝えています。 2年連続で同一カード3