ラグビーリーグワンの年間表彰式「リーグワン2025―2026アワード」が6月8日、都内で行われた。3季ぶり2度目のベストラインブレーカー賞を受賞した東京ベイのWTB木田晴斗（27）は「個人的にはいいシーズンだった。一貫性をもったプレーができたし、試合に出続けることを大事にした」と、全体4位の13トライをマークしたシーズンを振り返った。ケガに悩まされてきたが、今季は「体のコンディションを整えることを意識した」と言