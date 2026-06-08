高市総理大臣は8日午後、“中傷動画”作成を巡る問題について「答弁は揺るがない」と述べました。高市総理：（Q. 共同通信も中傷動画について男性の証言を報じましたが整合性は？）私、これまで答弁してきました。それは揺るぎません。記者団の取材に高市総理は、事務所も含め関与を改めて否定し、自民党総裁選で動画を作ったとの証言が一部で報じられた男性について、自身の秘書も「面識はない」と重ねて強調しました。