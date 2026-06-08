熊本県八代市坂本町深水の県道で落石が発生し、8日朝早くから全面通行止めとなっています。落石があったのは八代市坂本町深水の県道･小鶴原女木線です。 ■楠本智章カメラマン「砂防用のフェンスを押し倒して土砂が流れてきた様子がわかります」熊本県南広域本部によりますと、8日午前1時20分頃、通り掛かった人から消防に落石の通報がありました。現場は、深水地区・平野公民館の近くで、直径2メートルほどの石がガ