北海道旭川市で2024年、女子高校生が橋から転落し殺害された事件。8日、主犯格とされる内田梨瑚被告（23）の裁判で検察側は懲役27年を求刑した。内田被告が表情を変えることはなく「今後も反省、謝罪、償いの日々を送ります」などと述べた。判決は22日に言い渡される。被害者の母親は「極刑を望む気持ち」検察が「懲役27年に処するべき」と求めた瞬間…。内田梨瑚被告（23）は表情を一切変えることはなかった。2024年4月、北海道・