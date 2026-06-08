米国で最も権威ある演劇賞「トニー賞」の授賞式が７日、ニューヨークで行われ、ミュージカル「ラグタイム」の音響デザインを担当した米国出身の原田海（かい）さんがミュージカル音響デザイン賞を受賞した。原田さんの受賞は２０１８年以来、２度目。受賞スピーチでは「最高！パーフェクト！」と喜びを爆発させた。米コネティカット州生まれで父親は、元東京クヮルテットのチェロ奏者・原田禎夫氏。またお笑いコンビ「キング