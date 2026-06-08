第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選（わかさスタジアム京都、シティ信金スタジアム）は8日、第1代表決定トーナメント2回戦の2試合が行われ、NTT西日本と日本新薬が3回戦に進出した。2年連続30度目の本大会出場を狙う大阪ガスは9日、わかさスタジアム京都でマツゲン箕島硬式野球部と対戦。5月のJABA東北大会では優勝を飾ったが、今季から主将に就任した杉内洸貴内野手（28）は慢心することなく、気を引き締めた。「東北大会