名古屋市西区の「mozoワンダーシティ」で、複数の人が喉や目の痛みを訴え病院に搬送されています。消防などによりますと、8日午後5時半ごろ、西区二方町のmozoワンダーシティで「多くの人が咳き込んでいる」と119番通報がありました。これまでに喉や目の痛みを訴えた複数の人が搬送されているということです。店内にいた人によると、4階のゲームコーナーにいた人が急に咳をし始め、異様な空