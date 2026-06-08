梅雨入りした関東。肌寒い1日となる中、飲食店には開店前から長い行列ができていました。そのお目当ては、フレンチで修業を積んだシェフ自慢のとんかつ。埼玉県産の貴重なブランド豚「香り豚」を使用し、口に入れた瞬間、脂がさらりと溶けるのが特徴です。そんな人気のとんかつを作るのに欠かせないのが、ラード。しかし、中東情勢の悪化が続く中、1kg当たりの食用向けラードの価格は前の年より30円値上がり。とんかつ そら 〜空〜