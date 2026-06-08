皇族数の確保に向け、衆参両院の正副議長がとりまとめた案について、8日午後、与野党各党・各会派による意見表明が行われました。とりまとめ案には、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持することと、皇族の養子縁組を可能にし、皇統に属する男系の男子を皇族とすることが盛り込まれています。森衆議院議長によると、女性皇族の夫と子供には皇族の身分が与えられないほか上皇ご夫妻、天皇家、秋篠宮家は養子を取れない、としていま