治療中の患者にわいせつな行為を行った疑いです。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは金沢市在住で歯科医師の58歳の男。男は6月5日、自身が院長を務める加賀市内の歯科医院で、石川県内に住む30代の女性患者に対し治療中に体を触るなどわいせつな行為をした疑いがもたれています。警察の調べに対し、男は「間違いない」と容疑を認めているということです警察は動機や余罪の有無についても調べを進めています。