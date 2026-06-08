韓国Mnet 『BOYS ? PLANET』にて、全世界から約2600万の投票により選ばれたメンバーで結成されたK-POPボーイズグループ、ALPHA DRIVE ONE。2026年1月12日にリリースされた1ST MINI ALBUM『EUPHORIA』は、歴代K-POPグループのデビューアルバム初動2位の快挙を成し遂げるなど、”次代を担う顔”としての輪郭を見せつつある。そんな彼らが、5月26日にPrologue Single『No School Tomorrow』をリリースした。ALPHA DRIVE ONEにとって初