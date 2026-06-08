ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは開運カレンダー「2026年6月9日（火）は寅の日（とらのひ）！」。金運にまつわる縁起の良い日とされる“寅の日”の意味と、この日にやると良いこと・気をつけたいことを、やさしくご紹介します。●「寅の日（とらのひ）」とは？12日ごとに巡る金運の吉日寅の日は、干支の「寅（とら）」にちなんだ日で