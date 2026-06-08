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ユーロ圏１０年債利回り格差仏７７ｂｐと伊並み水準に急拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%） ドイツ3.064 フランス3.838（+77） イタリア3.835（+77） スペイン3.502（+44） オランダ3.18（+12） ギリシャ3.786（+72） ポルトガル3.441（+38） ベルギー3.626（+56） オーストリア3.312（+25） アイルランド3.