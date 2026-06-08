ドル指数は上昇、先週末の米雇用統計結果受けたドル買い圧力が継続＝ロンドン為替 週明けのドル指数は、小幅ながら一段と上昇している。先週末の米雇用統計が予想を上回る大幅な雇用増となったことを受けて、市場では米利上げ観測が台頭。米債利回り急上昇とともにドル買いが強まった。週明けもこの流れが継続している。ドル指数は99.966を安値に、足元では100.214まで上昇している。4月6日以来のドル高水準となっている。