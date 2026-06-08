巨人は、ファミリーコンピュータ「スーパーマリオブラザーズ」発売４０周年を記念した協賛イベント「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」を、８月８日のヤクルト戦（東京ドーム）で開催すると発表した。当日はマリオによる始球式が行われるほか、ルイージ、ヨッシーも登場。ハテナブロックをモチーフとした特別なデザインの塁ベースが一、二、三塁で使用される。