8日午後、名古屋市の大型ショッピングセンターで複数人がせき込むなどの症状を訴えました。多くの消防車や救急車がとまり、騒然とする施設の入り口。担架が用意され、中に運ばれていくようすもありました。消防によりますと、8日午後5時35分ごろ、名古屋駅からおよそ6キロの大型ショッピングセンターで「店舗で複数名がせき込むなどの症状を訴えている」と119番通報がありました。施設の管理事務所によりますと、施設内のゲームセ