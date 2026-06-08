天皇皇后両陛下の長女・愛子さまはウィーン少年合唱団の演奏会を鑑賞されました。愛子さまは8日午後、「天使の歌声」として知られるウィーン少年合唱団の演奏会を鑑賞されました。ウィーンのワルツやポルカ、映画音楽や世界の名曲のほか、上皇さまがかつて沖縄訪問にちなんで詠まれた歌に上皇后さまが曲をつけた「歌声の響」など およそ25曲が演奏されました。愛子さまは笑顔で拍手を送り、リズムに合わせて手拍子をされる場面もあ