金沢21世紀美術館＝2025年2月、金沢市金沢市の村山卓市長は8日の市議会本会議で「金沢21世紀美術館」が来年5月6日から長期休館すると明らかにした。2028年3月までを予定しているという。期間中、経年劣化した設備の更新など大規模修繕工事を実施。24年の能登半島地震で被害を受けた箇所も修復する。休館中は、市内にある旧日本銀行金沢支店を改修した上で仮の移転先とする予定。市によると、今年8月から改修工事を始め、26年度