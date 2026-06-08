歌謡コーラスグループ「純烈」の白川裕二郎さん（49）が、2027年3月をもって、グループから卒業することを発表しました。【映像】純烈の公式サイトに掲載されたコメント8日に更新された公式サイトで白川さんは「6人時代全くの無名時代から応援してくれた皆様、健康センターで歌っていた頃、紅白の舞台まで一緒に夢を追いかけてくださった皆さんがいたからこそ、ここまで歩いてくることができました。このたび、自分自身の人生