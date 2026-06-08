「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを展開するモンテローザは、「目利きの銀次 京成立石駅前店」で4日間限定のセールを実施します。全品半額は驚異的なお得さ... 2026年6月9日と10日は店内の全品が半額に、11日と12日は店内の料理またはドリンクが半額になります。一部対象外の商品もあるほか、宴会コース・食べ放題は半額対象外です。また、別途チャージ料が発生します。セール割引利用時は、クーポン券、割引券、食事券、そ