去年3月潟上市の自宅に火をつけ全焼させたとして現住建造物等放火の罪に問われている男の裁判員裁判で、秋田地方裁判所は男に懲役10年の実刑判決を言い渡しました。判決を言い渡されたのは住居不定、無職の櫻庭優喜被告56歳です。起訴状などによりますと櫻庭被告は去年3月、潟上市天王字塩口の自宅の床に灯油をまいて火をつけた現住建造物等放火の罪に問われています。この火事では火元を含む住宅と小屋合わせて6棟が全焼、住宅2棟