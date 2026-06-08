鳥海山で登山をしていた79歳の男性の行方が分からなくなっています。行方が分からなくなっているのは滋賀県守山市の髙雄潔さん79歳です。由利本荘警察署の調べによりますと髙雄さんは8日午前5時半ごろ、登山のため、にかほ市の象潟口から鳥海山に入りました。午前8時ごろ「もう少しで山頂、あと1時間くらい」などと家族にメッセージを送ったのを最後に連絡が取れなくなっています。警察は髙雄さんが遭難し