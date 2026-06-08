日銀秋田支店は県内景気の動向について「緩やかに回復している」という判断を今月も維持しました。ただ、長引く中東情勢の影響で、企業の生産活動には警戒感が生まれ始めていると分析しています。日銀秋田支店は、企業などに聞き取りを重ね、毎月、県内景気の動向を公表しています。今月の県内景気については全体として「緩やかに回復している」と判断しました。この判断はおととし11月から続いています。景気を判断する主要6項目