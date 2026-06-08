【「その縁、断ち切ります～復讐の別れさせ屋ルバンシュ～」「擬態彼女～愛してる愛してる愛してる～」】 6月7日 連載開始 「その縁、断ち切ります～復讐の別れさせ屋ルバンシュ～」（C）湧水尚/CLLENN 【拡大画像へ】 CLLENNは6月7日、コミックレーベル「DEDEDE」より、マンガ「その縁、断ち切ります～復讐の別れさせ屋ルバンシュ～」と