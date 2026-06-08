全県高校総体のラグビー、秋田工業と秋田中央の決勝は秋田工業が攻守ともに圧倒し3年連続48回目の優勝を果たしました。雨の中行われた決勝は、2年連続の同じカード。濃紺と白、大会3連覇を目指す秋田工業とピンクと黒、3年ぶりの優勝を狙う秋田中央が対戦しました。キックオフ早々、敵陣に攻め込んだのは秋田工業。雨でボールや芝生が滑りやすいコンディションの中、着実にボールをつなぎます。実況「14番