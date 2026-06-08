全県高校総体のバスケットボール決勝は男女ともにインターハイの常連校が最終クォーターに本領を発揮し試合を決めました。女子の決勝は5年続けて同じ顔合わせ。白の湯沢翔北と緑の秋田中央の対戦になりました。3年ぶりのインターハイを狙う秋田中央は序盤から積極的に攻め上がり、先行します。一方、湯沢翔北は、豊富な運動量を活かしたディフェンスから慌てずに差を縮めます。粘り強くプレッシャ&#