ファミリーレストランのサイゼリヤが一部の店舗で実施している「朝サイゼ」。2026年6月1日から、新たに埼玉県の「大宮西口シーノ店」でも提供が始まりました。埼玉県では「越谷ツインシティ店」「浦和西口店」に続く3店舗目です。ドリンクバー付きで300円〜「朝サイゼ」は、「焼きシナモンフォッカチオ コンビ」（ドリンクバー付き・300円）や「パンチェッタとチーズのパニーニ コンビ」（ドリンクバー付き・400円）など、手頃な価