全県高校総体のサッカー決勝は去年秋の県大会決勝と同じ顔合わせとなりました。明桜と秋田商業の決勝は攻守で圧倒した明桜が3年ぶりのインターハイ出場を決めました。雨が降りしきるなか行われた今年の決勝。2月の東北新人大会で県勢初の優勝を飾った青のユニホーム・明桜と2年連続のインターハイ出場を狙う赤・秋田商業の対戦です。立ち上がりからボールを動かしチャンスを伺う明桜。前半の12分で