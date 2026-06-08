アジア大会の代表選考を兼ねて名古屋で開かれる陸上の日本選手権を、地元出身のオリンピアンたちがPRしました。アテネのハンマー投げ代表・室伏由佳さん、ロンドンの400mリレー代表の市川華菜さん、リオ・東京2大会のマラソン代表・鈴木亜由子選手が東海テレビを訪れました。室伏由佳さん：「アジア大会に向けた選考会ということで、選手もここで本当に最後なので、かなり良い試合をしてくれると思います」市川華