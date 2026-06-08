6月8日、長崎ヴェルカは、川真田紘也との選手契約が、プレイヤーズオプションを行使して双方合意の上で解除となったことを発表した。また、琉球ゴールデンキングスとの2026－27シーズンの契約および、4年間の複数年契約に合意したことも併せて発表されている。 徳島県出身で現在27歳の川真田は、204センチ110キロのセンター。天理大学在学中の2020－21シーズンに佐賀バルӦ