茨城ロボッツは6月8日、フィン・ディレイニーとの2026－27シーズンにおける選手契約合意を発表した。 ニュージーランド出身で現在30歳のディレイニーは、200センチ107キロのパワーフォワード。母国をはじめ、オーストラリアやドイツ、スペインなどでプレー経験を持つ実力者で、長年にわたりニュージーランド代表の主力として国際舞台で活躍して