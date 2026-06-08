群馬クレインサンダーズは6月8日、コー・フリッピンとの2026－27シーズンにおける選手契約継続に合意したことを発表。在籍4シーズン目を迎えることになる。 アメリカ出身で現在30歳のフリッピンは、188センチ75キロのポイントガード兼シューティングガード。2019年に千葉ジェッツでBリーグキャリアをスタートさせると、2021－22シーズンに琉球ゴ