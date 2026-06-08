6月8日、信州ブレイブウォリアーズは、レバンガ北海道を退団する星野京介との、2026－27シーズンにおける新規選手契約を発表した。 三重県出身で27歳の星野は、184センチ85キロのシューティングガード。中部大学第一高校、大東文化大学を経て、滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）でプロキャリアをスタートさせた。2023－24シーズンは信州でプレーし、翌20