2026年6月6日、タレントの白石麻衣が自身のYouTubeチャンネルを更新。『平成恋愛展』を訪れる様子を公開した。 （関連：【画像あり】「うわーリアル！」懐かしの平成アイテムに興奮する白石麻衣） 『平成恋愛展』とは、恋愛を切り口に平成の約30年間を振り返る体験型の展覧会である。この展覧会では教室が再現されており、白石も席に座ってみることに。引き出しには手紙が入っており、白石も「この折り方ですよね」「