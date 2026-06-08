ボカロPやバンドマンとしてだけでなく、幅広いカルチャー由来のルーツを強みとするアーティスト・キタニタツヤ。直近でも、今シーズン放送のTVアニメ『日本三國』（TOKYO MXほか）オープニングテーマ「火種」やTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』（TOKYO MXほか）エンディングテーマ「れびてーしょん」、『大ゴッホ展夜のカフェテラス』東京展イメージソング「肺魚」ほか