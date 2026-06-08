（台北中央社）中央気象署（気象庁）によれば、フィリピン南部ミンダナオ島沖で8日午前、マグニチュード（M）7.8の地震が発生した。すでに複数の死傷者が出ている。外交部（外務省）は同日、駐フィリピン代表処を通じて、フィリピン政府と国民に対し、お見舞いと哀悼の意を表明した。同部は中央社の取材に対し、今後の被害状況や救援のニーズを踏まえ、支援の可能性を検討する方針を示した。現地在住の台湾人については、現時点で