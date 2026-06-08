日本代表を支えるテクニカルスタッフ。2018年から日本代表のテクニカルスタッフを務める寺門大輔氏は、2018年のロシア大会、2022年のカタール大会を経験しており、自身3度目のFIFAワールドカップに臨む。テクニカルスタッフでは在籍9年目を迎え、リーダーでもある寺門氏。「分析チームの人数も増えていますし、3人（テクニカルスタッフの中下征樹、若林大智、渡邉秀朗の3名）それぞれの強みがあります。（森保一）監督がいつも