間もなく開幕するFIFAワールドカップ2026。ドイツ代表にとっては歴代最多に並ぶ5度目の優勝、そして“地位回復”を目指す舞台となる。過去4度のワールドカップ優勝を誇り、元イングランド代表FWゲーリー・リネカー氏に「サッカーは単純なゲームだ。22人の男たちが90分間ボールを追いかけ、最後にはいつもドイツが勝つ」と言わしめたドイツ代表だが、近年はその勝負強さが影をひそめている。ワールドカップでは直近2大会連続