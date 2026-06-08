【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2025年12月にソロデビューを果たした星名美怜が、8月5日に1stシングル「ひかりあと」をリリースする。 ■「なんと（6月の）ライブでは8月にリリースする新曲も初披露しちゃいます！」 星名は14年間アイドルグループに在籍し、昨年12月にアルバム『Once Upon a Star』でソロデビュー。キャンペーンなどで全国を飛び回り、今年4月からはFMヨコハ