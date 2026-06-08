■吉本実由を目黒蓮・上戸彩・高橋文哉・横田真悠が囲んだ集合ショット 【写真】目黒蓮ら坂本ファミリーが娘・吉本実由を囲んだ姿など①～② 映画『SAKAMOTO DAYS』公式SNSにて、“花ちゃんの入学祝いケーキを囲む坂本家のオフショット”が公開された。 公開されたのは、家庭内で大きなケーキや、海老フライ、ハンバーグなどごちそうを前に、娘の坂本花（吉本実由）を父の坂本太郎