【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Gが、現地時間6月6日に英国・ロンドンのウェンブリー・スタジアムで開催された、イギリス最大の音楽フェスティバル『Capital’s Summertime Ball 2026』に初出演を果たした。 ■SWEET FEMALE ATTITUDE「Flowers」カバーをサプライズで初披露 『Capital’s Summertime Ball』は、イギリスの人気ラジオ局「Capital」が主催し、毎年、多くの世界的ポップスターが集う