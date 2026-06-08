大阪6月限 日経225先物63820-2850（-4.27％） TOPIX先物3846.0-108.5（-2.74％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比2850円安の6万3820円で取引を終了。寄り付きは6万4130円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万4025円）にサヤ寄せする形で、売りが先行した。現物の寄り付き時に6万3570円まで売られ、売り一巡後には前場中盤にかけて6万4750円まで下落幅を縮める場面もみ