夏のインターハイを目指すバスケットボール県予選は８日、男女の準々決勝と決勝リーグが行われました。女子の準々決勝、甲南 対 鹿児島女子。第2クオーター終了時点で鹿児島女子が2点をリードし、勝負は後半へ。後半の立ち上がり、鹿児島女子は連続3ポイントシュートで甲南を引き離しにかかります。しかし、少ない練習時間の中でもチームを強化してきたという甲南は、24番能