8日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比660円高の6万4480円と急騰。日経平均株価の現物終値6万4024.6円に対しては455.40円高。出来高は3463枚となっている。 TOPIX先物期近は3873ポイントと前日比27ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.62ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 64480