『食料品の消費税減税』に向けた議論が進んでいます。税率を1%にする案が有力視されていて、消費者にとっては追い風となるなか、スーパーからはレジの改修などへの負担を懸念する声も上がっています。 ■中道改革連合 小川淳也代表 「いつ何を決断し、食料品は1かゼロか。この国会なのか、秋の国会なのか、現時点の総理のお考えをお聞きしておきたい。」 ■高市総理 「税率ですとか実施時期については国