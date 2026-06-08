8日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝160円01銭前後と、午後5時時点に比べ21銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝184円21銭前後と32銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース