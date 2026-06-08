J3鹿児島ユナイテッドFCはプレーオフ最終戦でJ2秋田に勝利し、百年構想リーグをJ3で最高の5位で終えました。サッカーJ2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド最終戦。鹿児島ユナイテッドはアウェーでJ2秋田と対戦しました。試合が動いたのは前半30分。スローインから巧みにパスをつなぎ、最後は河村！見事な連携で先制点を奪います。さらに、前半42分。相手が跳ね返したボ}