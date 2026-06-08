サッカーJ1です。あの逸材が大活躍しました。6日行われたJ1百年構想リーグのプレーオフラウンド、ガンバ大阪と東京ヴェルディの一戦。前半16分、神村学園出身でガンバ大阪に所属する名和田 我空選手が右足を振り抜き、鮮やかに先制点を決めます。さらに、後半44分にも。ゴール前で右サイドからのパスを受け、素早くシュート。（ガンバ大阪・名和田我空選手）「来るというのは思っていたし岸本武