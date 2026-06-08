ハンドボール女子の決勝。 去年秋の新人戦王者で、5年ぶりの優勝を目指す黄色のユニホーム「瓊浦」。 4月の春季選手権を制し、今大会3年ぶりの優勝を目指す緑色のユニホーム「清峰」とのライバル対決となりました。 試合は、瓊浦がサイド攻撃を中心に森選手の連続得点などでゴールを奪うと、清峰はパスカットからの速攻で得点を重ねていきます。 序盤から一進一退の攻防と